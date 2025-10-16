Vier Verletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Felbertauernstraße

Oberlienz – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Donnerstagvormittag im Gemeindegebiet Oberlienz gekommen. Am Unfall beteiligt sollen insgesamt drei Fahrzeuge gewesen sein. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr auf der Felbertauernstraße (B 108).

Laut ersten Informationen der Polizei Lienz wurden vier Personen verletzt. Eine Person wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt gebracht. Die Straße war für einige Zeit gesperrt, mittlerweile konnte die Unfallstelle geräumt werden. (TT.com)