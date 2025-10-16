Vermögen im Tresor versteckt?
Knalleffekt: Einsprüche zurückgezogen, Prozess gegen Ehepaar Benko wohl noch heuer
René Benko und seine Ehefrau werden voraussichtlich noch heuer gemeinsam auf der Anklagebank sitzen.
© APA/Hans Klaus Techt
Der zweite Prozess gegen Benko könnte noch heuer stattfinden. Er und seine Ehefrau haben die Einsprüche gegen die zweite Anklage zurückgezogen. Das Ehepaar wird also gemeinsam auf der Anklagebank sitzen. Es geht um Vermögenswerte, die bei Verwandten in einem Tresor gefunden wurden.