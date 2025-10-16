Unterlagen werden nachgereicht

Hotelprojekt in der Axamer Lizum liegt trotz Einspruchs weiter im Zeitplan

So soll das geplante Hotelprojekt in der Axamer Lizum aussehen.
© Visualisierung: Carpe Solem
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Das Landesverwaltungsgericht hat wie berichtet beim geplanten 300-Betten-Resort in der Axamer Lizum Mängel im Bewilligungsverfahren des Naturschutzbescheids festgestellt. Die Betreiber wollen die geforderten Unterlangen schnellstmöglich nachreichen und stehen „im konstruktiven Austausch“ mit dem Landesumweltanwalt.

