Hotelprojekt in der Axamer Lizum liegt trotz Einspruchs weiter im Zeitplan

Das Landesverwaltungsgericht hat wie berichtet beim geplanten 300-Betten-Resort in der Axamer Lizum Mängel im Bewilligungsverfahren des Naturschutzbescheids festgestellt. Die Betreiber wollen die geforderten Unterlangen schnellstmöglich nachreichen und stehen „im konstruktiven Austausch“ mit dem Landesumweltanwalt.