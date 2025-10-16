„Spiegel im Spiegel 2025“: Ein Benefizkonzert für das Palliativteam Krankenhaus Zams

Das abwechslungsreiche Programm des Nachmittagskonzerts umfasst Kompositionen bedeutender Komponisten verschiedener Epochen. Es werden Spenden für das Palliativteam des Krankenhauses gesammelt.

Am Sonntag, 16. November 2025, verwandelt sich die Kapelle des Krankenhauses St. Vinzenz in Zams ab 16 Uhr in einen besonderen Konzertsaal. Unter dem Titel „Spiegel im Spiegel“ findet dort ein Benefizkonzert zugunsten des Palliativteams Krankenhaus Zams statt. Fünf renommierte Musiker*innen präsentieren Werke von Arvo Pärt bis hin zu einer Uraufführung.

Das abwechslungsreiche Programm des Nachmittagskonzerts umfasst Kompositionen bedeutender Komponisten verschiedener Epochen. Von Ludwig van Beethoven über Claude Debussy und Pjotr Iljitsch Tschaikowski bis hin zu zeitgenössischen Werken von Arvo Pärt und Osvaldo Golijov wird den Zuhörern ein breites musikalisches Spektrum geboten.

Uraufführung des Stücks „astral - a“

Eine Besonderheit ist auch die Uraufführung des Stückes „astral - a“ für Klarinette, Violoncello und Marimba von Isao Matsushita. Die Noten wurden speziell für dieses Konzert vom Verlag fertiggestellt. Es lädt die Zuhörer*innen für einen Augenblick in eine außergewöhnliche Klangwelt ein. Auch in diesem Jahr stellte Markus Wörgötter das Plakat bereit.

Für die musikalische Gestaltung sorgt ein hochkarätiges Ensemble: Valérie Timofeeva am Klavier, Heidemarie Mravlag am Violoncello, Manuela Tiefenbacher-Schauer am E-Bass, Franz Köhle an Marimba und Percussionen sowie Miwa Burger an Klarinette und Bassklarinette. Die ungewöhnliche Instrumentierung verspricht ein besonderes Klangerlebnis in der atmosphärischen Umgebung der Krankenhauskapelle.

Spenden für das Palliativteam