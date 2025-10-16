Buchautor nimmt Leser mit auf einen außergewöhnlichen Flug über den Lech

Am 24. Oktober und am 13. November werden die Stadtbücherei Reutte bzw. das Naturparkhaus Klimmbrücke zu Schauplätzen einer besonderen Reise. Der Geograf und Buchautor Peter Nasemann präsentiert sein Werk „Der Lech im Gebirge 2 – Flug über Weltmeere“.

Reutte, Elmen – Die Buchvorstellung verspricht einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf die heimische Landschaft. Nasemann, der als Gleitschirmflieger die Allgäuer und Lechtaler Berge aus der Vogelperspektive kennt, zeigt in seinem Buch, wie diese einzigartige Sicht die geologische und kulturelle Geschichte der Region offenbart.

Der Lech, der sich durch die alpine Landschaft schlängelt, wird dabei zum Protagonisten einer Erzählung, die weit über die bloße geografische Betrachtung hinausgeht. Die Präsentation verbindet naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit emotionalen Eindrücken und macht die Landschaftsgeschichte für das Publikum erlebbar.

Die Veranstaltung richtet sich an Naturliebhaber, Heimatkundler und alle, die sich für die besondere Geologie und Kulturgeschichte der Lechtaler Region interessieren. Der Autor wird seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen, die er während seiner Flüge über das Lechtal gesammelt hat.

Die Buchvorstellung dauert etwa eineinhalb Stunden und bietet die Gelegenheit, eine der letzten ursprünglichen Flusslandschaften Europas aus einer gänzlich neuen Perspektive kennenzulernen.