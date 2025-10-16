Die Schlagerwelt trauert: Deutscher Musikproduzent Jack White gestorben

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene Jack White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg.

Der erfolgreiche deutsche Musikproduzent Jack White („Looking for Freedom“) ist tot. Er starb mit 85 Jahren in Berlin. Die Berliner Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte von der Bunten und der Bild-Zeitung. Die Polizei war am Morgen gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden, wie ein Behördensprecher sagte.

Die Polizei leitet nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren ein. Dadurch soll geklärt werden, wie der Musikproduzenten und Komponist gestorben ist.

Von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene Jack White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Er hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und über 1000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie „Gloria“, „Self Control“ und „When the Rain Begins to Fall“.

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war Whiteöfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebten Mal Vater. „Rafaella und ich haben vor Glück geweint“, sagte White damals der Bild nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet.