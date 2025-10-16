Wende in zähem Konflikt möglich: Kommt nun doch Wechsel zur Landesmusikschule?

Was die Zukunft der Haller Musikschule angeht, scheint nach dem jüngsten Treffen der Regionsbürgermeister nun doch ein gemeinsamer Weg möglich. Bevor es zu einem Zerfall oder einer Verkleinerung der Schule kommt, könnte Hall den ungeliebten Schritt von einer städtischen zur Landesmusikschule akzeptieren. Die nächste Gemeinderatssitzung verspricht Spannung.