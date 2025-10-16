Haller Gemeinderat am Zug
Wende in zähem Konflikt möglich: Kommt nun doch Wechsel zur Landesmusikschule?
Wird der Schriftzug „Städtische Musikschule“ ab kommendem Schuljahr durch „Landesmusikschule“ ersetzt? In der nächsten Sitzung des Haller Gemeinderats will Bürgermeister Christian Margreiter die Zukunftsfrage auf den Tisch legen.
© Rita Falk
Was die Zukunft der Haller Musikschule angeht, scheint nach dem jüngsten Treffen der Regionsbürgermeister nun doch ein gemeinsamer Weg möglich. Bevor es zu einem Zerfall oder einer Verkleinerung der Schule kommt, könnte Hall den ungeliebten Schritt von einer städtischen zur Landesmusikschule akzeptieren. Die nächste Gemeinderatssitzung verspricht Spannung.