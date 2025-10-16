🗓️ Unsere Event-Tipps
Innsbruck horcht auf, Poetry-Slam-Meisterschaften und eine Skibörse: Das ist los in Tirol
Bei der Skibörse in der Innsbrucker Olympiaworld findet sich noch bis Samstag Winterausrüstung zu erschwinglichen Preisen. Bei „Aufg‘horcht“ wird die Tiroler Landeshauptstadt von Freitag bis Sonntag zur Bühne für Volksmusik und Tradition und der Ö-Slam, die Österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften, finden dieses Jahr ebenfalls in Innsbruck statt.
© skiboerse, F. Stecher, Ö-Slam
Der Herbst in Tirol zeigt sich seit Tagen von seiner goldenen Seite. Perfekt, um einer der vielen Veranstaltungen am Wochenende beizuwohnen. In Innsbruck gehen etwa die Österreichischen Meisterschaften im Poetry-Slam über die Bühne und im Brixental wird am Freitag und Samstag Käse prämiert. Am Wochenende wird die Landeshauptstadt außerdem zur Hochburg der Volksmusik, zudem gibt es allerhand Ausrüstung für die Skisaison zu ergattern.