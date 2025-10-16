Innsbruck horcht auf, Poetry-Slam-Meisterschaften und eine Skibörse: Das ist los in Tirol

Der Herbst in Tirol zeigt sich seit Tagen von seiner goldenen Seite. Perfekt, um einer der vielen Veranstaltungen am Wochenende beizuwohnen. In Innsbruck gehen etwa die Österreichischen Meisterschaften im Poetry-Slam über die Bühne und im Brixental wird am Freitag und Samstag Käse prämiert. Am Wochenende wird die Landeshauptstadt außerdem zur Hochburg der Volksmusik, zudem gibt es allerhand Ausrüstung für die Skisaison zu ergattern.