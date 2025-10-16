Kino kann Leben retten
Martin Scorsese öffnet sein Archiv: So ist die neue Serie über den Meisterregisseur
Die Liturgie von Schatten und Licht: Martin Scorsese (Mitte) mit Schauspieler Al Pacino (links) und Kameramann Rodrigo Prieto beim Dreh von „The Irishman“ (2019).
Martin Scorsese ist nicht nur einer der großen Filmkünstler, er ist auch ein großer Prediger und ein mindestens genauso großer Sünder. Für eine neue Apple-Serie erzählt er gelassen von Abstürzen, Triumphen und ästhetischem Trotz.