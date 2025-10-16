Mödris Musikanten präsentieren neue CD in Hopfgarten

Am 24. Oktober wird der Veranstaltungssaal Hopfgarten im Defereggental zum Treffpunkt für Volksmusikfreunde: Die Mödris Musikanten laden zur Präsentation ihrer neuen CD ein.

Hopfgarten – Was 2014 als spontane Idee begann, hat sich zu einer festen Größe in der regionalen Volksmusikszene entwickelt. Die Mödris Musikanten, deren Name die geografischen Wurzeln der Musiker im Mölltal, Drautal und Iseltal widerspiegelt, haben sich über die Jahre einen Namen gemacht. Die Formation begeistert ihr Publikum sowohl mit Eigenkompositionen als auch mit traditionellen Stücken aus dem Alpenraum.