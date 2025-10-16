22-Jährige bei Unfall im O-Dorf verletzt, drei Autos teils schwer beschädigt
Ein Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte in der Folge gegen zwei Autos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.
Innsbruck – Drei Autos wurden bei einem Unfall Donnerstagfrüh im Olympischen Dorf in Innsbruck beschädigt, eine Frau wurde verletzt. Zu dem Crash kam es gegen 7.45 Uhr auf der Schützenstraße, als ein Pkw-Lenker einer 22-jährigen Autofahrerin ausweichen wollte, die vor ihm fuhr und abbremste.
Zuerst wollte der Mann nach links auf die Busspur ausweichen, entschied sich dann aber doch, auf die rechte Spur zu lenken. Dabei krachte er mit voller Wucht gegen das Auto der Frau. Durch den Zusammenstoß geriet der Mann auf die rechte Spur und prallte noch gegen ein weiteres Fahrzeug, berichtet die Polizei.
Die 22-Jährige wurde durch den Unfall verletzt – wie schwer, war nicht bekannt. Sie wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt. An den drei Autos entstand zum Teil schwerer Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 7591 zu melden. (TT.com)