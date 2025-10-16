Die KTM 990 RC R – wenn ein Motorrad nach Rennstart klingt

Mit der neuen KTM 990 RC R bringt KTM pures Rennsport-Feeling auf die Straße – und legt gleich nach: Neben dem serienmäßigen Supersportler steht ab Februar 2026 auch eine kompromisslose Track-Version bereit. Während die straßenzugelassene RC R mit geballter Performance und alltagstauglicher Ergonomie überzeugt, zielt die speziell entwickelte Rennstrecken-Variante auf maximale Präzision und puren Adrenalinschub. Zwei Maschinen, ein Ziel: die Startaufstellung beginnt an der Ampel.