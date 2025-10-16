Training mit Eishockey-Profi: Camp in Kitzbühel ließ Mädchenaugen strahlen

Um das Frauen-Eishockey in Tirol zu unterstützen, fand zuletzt im Sportpark Kitzbühel ein Mädchen-Camp teil. Die Organisatoren, die Jugend-Nationalteamtrainer Claudia Wirl und Matthias Plattner sowie Michaela Pasquazzo als Frauen-Referentin des Tiroler Eishockeyverbandes, freuten sich über 50 Teilnehmerinnen.

Das große Highlight: Anna Meixner, Kapitänin des österreichischen Frauen-Nationalsteams und Profi in der nordamerikanischen Professional Women‘s Hockey League bei Ottawa Charge, stand ebenso mit Tipps und Tricks am Eis wie die Tiroler Nationalspielerin Hannah Leitner – und das machte den Mädchen auf dem Eis sichtlich Beine. (TT.com)