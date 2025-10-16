Feuerwehren im Einsatz

Bei Entfernung von Wespennest: Dachstuhl in Kaunerberg geriet in Brand

Kaunerberg – In Kaunerberg heulten am Donnerstagnachmittag die Sirenen: Kurz nach 16 Uhr geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol kam es zu dem Brand, als versucht wurde, ein Wespennest zu entfernen.

Die Feuerwehren Kaunerberg, Kauns und Landeck rückten aus, auch der Rettungsdienst wurde angefordert. „Der Einsatz läuft aktuell noch. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt“, sagte der Schichtleiter der Leitstelle der TT gegen 17 Uhr. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159