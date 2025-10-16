Feuerwehren im Einsatz
Bei Entfernung von Wespennest: Dachstuhl in Kaunerberg geriet in Brand
Kaunerberg – In Kaunerberg heulten am Donnerstagnachmittag die Sirenen: Kurz nach 16 Uhr geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol kam es zu dem Brand, als versucht wurde, ein Wespennest zu entfernen.
Die Feuerwehren Kaunerberg, Kauns und Landeck rückten aus, auch der Rettungsdienst wurde angefordert. „Der Einsatz läuft aktuell noch. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt“, sagte der Schichtleiter der Leitstelle der TT gegen 17 Uhr. (TT.com)