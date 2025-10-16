Brixentaler Band TOMSN bringt Tiroler Dialekt-Rock ins Bergbauernmuseum

Mundartpop trifft auf authentischen Tiroler Sound: Die Band TOMSN präsentiert am 7. November ihr neues Live-Programm im historischen Ambiente des Bergbauernmuseums z'Bach in der Wildschönau.

Wildschönau – Die Brixentaler Formation hat sich in der regionalen Musikszene bereits einen Namen gemacht. Besonders mit ihrer Single "Hoamatherz", die es ins "HoamatSound"-Format von Hitradio Ö3 schaffte, konnten TOMSN überregionale Aufmerksamkeit erlangen. Ihre Musik zeichnet sich durch authentische Geschichten aus dem Leben aus, verpackt in eingängige Melodien mit tiefgründigen Texten im Tiroler Dialekt.

Das Konzert im Bergbauernmuseum z'Bach verspricht eine besondere Atmosphäre, in der die Verbindung zwischen Tradition und moderner Musik spürbar wird. Die Band wird ihr neues Live-Programm präsentieren, das 90 Minuten voller Energie, Gefühl und ehrlicher Musik bietet.

Musik mit Tiefgang

Für Fans von heimischer Musik mit Tiefgang bietet der Abend die Gelegenheit, TOMSN in einem intimen Rahmen zu erleben. Die Kombination aus dem historischen Ambiente des Museums und den zeitgemäßen Klängen der Band schafft einen reizvollen Kontrast, der den Konzertabend zu einem besonderen Erlebnis macht.

Besonders familienfreundlich: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt zum Konzert. (TT)