Mit Drehleiter geborgen

Paragleiter blieb bei Landung in Söll in 20 Meter hohem Baum hängen

Die Freiwillige Feuerwehr barg den Mann mit einer Drehleiter.
