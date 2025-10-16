tt.com Regionalliga Tirol

Wie Völs und Ebbs die Favoriten ärgern: „Unser Aufstieg wäre ein Betriebsunfall“

Völs-Spielmacher (l. in Weiß) und Ebbs-Abwehrchef Daniel Gruber (r. in Schwarz-Grün) schweben mit ihren Teams auf Fußballwolke sieben. Auch nach dem direkten Duell am Sonntag?
© Böhm, Springer
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Der Tabellenzweite Völs und der Fünfte Ebbs avancierten mit fünf Siegen aus sechs Spielen zu Anwärtern auf den Herbstmeistertitel in der tt.com Fußball-Regionalliga Tirol. Die Erfolgsgeheimnisse der beiden Überraschungsteams.

