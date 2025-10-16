Diese zentrale Rolle spielten Tirols Frauen in den Freiheitskämpfen von 1809

Diese Postkarte soll Giuseppina Negrelli zeigen, die als Hauptfrau die Kämpfer anführte. Laut ExpertInnen handelt es sich wohl um eine Verschmelzung von Negrelli und dem Mädchen von Spinges, die später als Katharina Lanz zur Heldin stilisiert wurde.

© Postkarte , Fritz Gratl, Innsbruck 1909, Margareth Lanzinger, Wien