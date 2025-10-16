Wehrhafte Frauen
Diese zentrale Rolle spielten Tirols Frauen in den Freiheitskämpfen von 1809
Diese Postkarte soll Giuseppina Negrelli zeigen, die als Hauptfrau die Kämpfer anführte. Laut ExpertInnen handelt es sich wohl um eine Verschmelzung von Negrelli und dem Mädchen von Spinges, die später als Katharina Lanz zur Heldin stilisiert wurde.
© Postkarte , Fritz Gratl, Innsbruck 1909, Margareth Lanzinger, Wien
Eine aktuelle Ausstellung im Kaiserjägermuseum zeigt, dass die Geschichte der Frauen in Tirol vielfach erst geschrieben werden muss. HistorikerInnen sehen keinen Grund, weshalb es keine Gewehrschützinnen geben sollte.