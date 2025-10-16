Acht Tiroler dabei
Ski-Stars hoffen auf endlich guten Start in Sölden: „Das ist ja fast wie verhext hier“
Biep, biep, biep, biiiiiep: Der Start für den Saison-Auftakt kommende Woche in Sölden ist für Weltmeister Raphael Haaser und Co. freigegeben.
© gepa/Steiner
Gut eine Woche vor dem Start in den neuen Ski-Weltcup-Winter sind Österreichs RennfahrerInnen guter Dinge. Auf dem Rettenbachferner stimmen sich die ÖSV-Damen und -Herren ein – unter strahlender Gletschersonne und auch auf mögliche Podestplätze.