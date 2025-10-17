Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley gestorben

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. "Wir sind tief erschüttert und untröstlich", hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt.

Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Frehley sei jüngst in seinem Haus gestürzt, teilte seine Sprecherin Lori Lousararian mit. Das Promi-Portal "TMZ" berichtete, dass der Musiker bei einem Sturz in seinem Studio eine Hirnblutung erlitten habe und zuletzt im Krankenhaus künstlich beatmet werden musste.

Die ikonische Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. Damals gehörten neben den Lead-Gitarristen "Space Ace" der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den grössten Kiss-Hits zählen unter anderen "I Was Made for Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" und "Black Diamond".