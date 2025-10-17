Babler dürfte SPE-Vizepräsident werden

SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler wird am Freitag beim Kongress der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten (SPE bzw. PES) in Amsterdam voraussichtlich zum Vizepräsidenten gewählt. Das teilte ein Sprecher der APA im Vorfeld mit. Die SPÖ stelle damit zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder einen Vizepräsidenten der SPE. Das Wahlergebnis wird um etwa 17 Uhr erwartet. Aktuell hat die europäische Partei sechs Vizepräsidenten.

Babler wird beim Kongress bei einem Panel zum Thema "Mehr Demokratie wagen" sprechen. Weitere Teilnehmer des Panels sind nach einer Keynote-Rede der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja Genossen und Genossinnen aus Belgien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina Paul Magnette, Klára Dobrev und Dajana Bakić.

Babler plant außerdem bilaterale Treffen mit EU-Vizepräsidentin und Wettbewerbskommissarin Teresa Ribeira sowie mit Yair Golan, dem Vorsitzenden der Demokraten in Israel. Bei seinen Gesprächen wolle der SPÖ-Vorsitzende die Beseitigung des Österreich-Aufschlags ansprechen. Als Vorsitzender des PES-Komitees für Wohnpolitik stünden weiters leistbare Mieten im Vordergrund der europäischen sozialdemokratischen Politik, hieß es.

Ein weiteres Thema beim Kongress wird der erwartete Ausschluss der slowakischen Partei Smer-Sozialdemokratie (Smer-SD) von Ministerpräsident Robert Fico aus den Reihen der Europäischen Sozialisten. Die Mitgliedschaften der Smer und ihres sozialdemokratischen Koalitionspartners Hlas-SD (Stimme der Sozialdemokratie) wurden bereits 2023 wegen ihrer Regierungskoalition mit Ultranationalisten suspendiert.

Das Onlineportal Euractiv hatte Mitte September berichtet, der Schritt erfolge, nachdem die Sozialdemokraten ihre Geduld mit Fico verloren hätten. Dieser habe sich nämlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eingelassen und werde beschuldigt, zu Hause über die Rechtsstaatlichkeit hinweg zu regieren. Die Slowakei hatte Ende September zudem eine Verfassungsänderung beschlossen, welche die Rechte von sexuellen Minderheiten beschneidet. Die Verfassungsänderung schreibt die Nachrangigkeit von EU-Recht hinter nationalem Recht in "kulturell-ethischen Fragen" fest.