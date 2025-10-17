Mordprozess in Oberösterreich - Ehefrau niedergestochen

Ein 36-jähriger muss sich kommenden Donnerstag in Ried im Innkreis wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Er soll Ende März aus Eifersucht die 44-Jährige mit einem Messer an Brust, Hals, Armen und Händen verletzt haben. Die Tochter der Frau hatte Stunden nach der Tat ihre Mutter leblos auf dem Wohnzimmerboden im Haus im Bezirk Braunau gefunden. Der Stiefvater saß in einem Sessel und schlief. Zum Sachverhalt zeigte sich der Verdächtige bisher "grundsätzlich geständig".

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, solle es auch "zum Sachverhalt ein Video" geben, teilte ein Sprecher des Landesgerichts Ried im Innkreis mit. Der mutmaßliche Täter ist zurechnungsfähig, die psychiatrische Sachverständige sowie der Gerichtsmediziner werden vor dem Geschworenensenat ihre Gutachten erläutern. Zudem sind drei Zeugen geladen. Vorerst ist der Prozess für einen Tag anberaumt. Laut Anklageschrift ist die Frau an innerer und äußerer Verblutung gestorben.