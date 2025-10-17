Mordprozess in Oberösterreich - Ehefrau niedergestochen
Ein 36-jähriger muss sich kommenden Donnerstag in Ried im Innkreis wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Er soll Ende März aus Eifersucht die 44-Jährige mit einem Messer an Brust, Hals, Armen und Händen verletzt haben. Die Tochter der Frau hatte Stunden nach der Tat ihre Mutter leblos auf dem Wohnzimmerboden im Haus im Bezirk Braunau gefunden. Der Stiefvater saß in einem Sessel und schlief. Zum Sachverhalt zeigte sich der Verdächtige bisher "grundsätzlich geständig".
Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, solle es auch "zum Sachverhalt ein Video" geben, teilte ein Sprecher des Landesgerichts Ried im Innkreis mit. Der mutmaßliche Täter ist zurechnungsfähig, die psychiatrische Sachverständige sowie der Gerichtsmediziner werden vor dem Geschworenensenat ihre Gutachten erläutern. Zudem sind drei Zeugen geladen. Vorerst ist der Prozess für einen Tag anberaumt. Laut Anklageschrift ist die Frau an innerer und äußerer Verblutung gestorben.
Auf der Heimfahrt von einer Feier in den frühen Morgenstunden kam es im Auto zum Streit. Das Paar hatte sich wohl gegenseitig Vorwürfe in Zusammenhang mit einer möglichen Scheidung an den Kopf geworfen. Später im Wohnzimmer griff der Mann zu einem Küchenmesser mit einer 19 Zentimeter langen Klinge und stach mehrmals auf die 44-Jährige ein. Danach unternahm er nach eigenen Angaben einen Suizidversuch und fügte sich leichte Schnittwunden zu. Er befindet sich in U-Haft.