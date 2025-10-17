Kommentar

Zumindest ein Anfang

Michael Sprenger

Kommentarvon Michael Sprenger

Angesichts der Herausforderungen für die katholische Kirche gibt es für das Amt des Wiener Erzbishofs keinen idealen Kandidaten. Aber mit dem weltoffenen und zukunftsgewandten Josef Gründwidl hat Rom eine gute Wahl getroffen.