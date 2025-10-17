- Überblick
Kommentar
Zumindest ein Anfang
Kommentarvon Michael Sprenger
Angesichts der Herausforderungen für die katholische Kirche gibt es für das Amt des Wiener Erzbishofs keinen idealen Kandidaten. Aber mit dem weltoffenen und zukunftsgewandten Josef Gründwidl hat Rom eine gute Wahl getroffen.
