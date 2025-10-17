Georg Schärmer trägt vor

Gedankenschätze eines Weltbürgers: Benefizabend im Zeichen von Sir Peter Ustinov in Innsbruck

Georg Schärmer (l.) wird am 30. Oktober aus biographischen Texten von Peter Ustinov lesen und gedankliche „Echos“ auf ihn geben. Olaf von Riccabona (r.) hat Ustinov in seiner Paraderolle als Hercule Poirot gemalt.
© Reinhold Sigl
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Bei der dritten Auflage der Benefizreihe „Quo Vadis Fundamentum“ steht am 30. Oktober der Weltbürger und Humanist Sir Peter Ustinov im Mittelpunkt. Der frühere Caritasdirektor Georg Schärmer wird in die vielschichtige Biografie des Multitalents einführen. Besonders ist auch der Veranstaltungsort.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561