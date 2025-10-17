Gedankenschätze eines Weltbürgers: Benefizabend im Zeichen von Sir Peter Ustinov in Innsbruck

Bei der dritten Auflage der Benefizreihe „Quo Vadis Fundamentum“ steht am 30. Oktober der Weltbürger und Humanist Sir Peter Ustinov im Mittelpunkt. Der frühere Caritasdirektor Georg Schärmer wird in die vielschichtige Biografie des Multitalents einführen. Besonders ist auch der Veranstaltungsort.