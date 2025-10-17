Video geht viral

Rettung in letzter Sekunde: Sicherheitsmann zerrt Frau vor einfahrender Straßenbahn weg

Dramatische Szenen aus der türkischen Stadt Kayseri: Eine Frau mit Kopfhörern läuft direkt in eine Bahnstrecke und bemerkt den heranrasenden Straßenbahnzug nicht.

