Video geht viral
Rettung in letzter Sekunde: Sicherheitsmann zerrt Frau vor einfahrender Straßenbahn weg
Dramatische Szenen aus der türkischen Stadt Kayseri: Eine Frau mit Kopfhörern läuft direkt in eine Bahnstrecke und bemerkt den heranrasenden Straßenbahnzug nicht.
