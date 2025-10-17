Olympia-Traum geplatzt: Slalom-Ass vom Gardasee im Training schwer verletzt

Marta Rossetti und Olympia – es soll einfach nicht sein. Die Italienerin verletzte sich beim Training im Schnalstal schwer und erlitt bei einem Sturz einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden.

Damit steht fest: Die 26-jährige Slalom-Spezialistin verpasst wie vor vier Jahren verletzungsbedingt die Winterspiele. Diesmal ist es besonders bitter, schließlich findet Olympia in Mailand und Cortina statt – für die Athletin, die am Gardasee lebt, quasi vor der Haustüre.