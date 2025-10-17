MCI | Die Unternehmerische Hochschule®: Zukunft studieren. Karriere gestalten.

Das MCI in Innsbruck ist mehr als ein Studienort: Hier treffen innovative Ideen und Unternehmergeist aufeinander – und schaffen Raum für persönliche und berufliche Entfaltung.

Die Hochschule verbindet wissenschaftliche Qualität, praxisnahe Ausbildung, lösungsorientierte Forschung und ein starkes internationales Netzwerk zu einem einzigartigen Konzept für Studierende, Alumni und Unternehmenspartner:innen aus aller Welt. Am MCI werden Kompetenzen vermittelt, die Führungspersönlichkeiten und Unternehmer:innen von morgen auszeichnen.

Weltweit vernetzt: Studienmöglichkeiten für eine internationale Karriere

Ideen verwirklichen & Zukunft gestalten. Das MCI fördert Eigeninitiative, Kreativität und persönliche Weiterentwicklung auf dem Weg zu individuellen Karrieren. © MCI/Marc Scherr

Rund 3.500 Studierende aus mehr als 60 Nationen gestalten gemeinsam eine weltoffene Studienatmosphäre.

Das globale Netzwerk umfasst über 300 renommierte Partneruniversitäten, darunter Spitzeninstitutionen wie Yale University, UC Berkeley und viele weitere. Studierende profitieren von Auslandssemestern, Summer- und Winter Schools, Study Tours, Double- und Joint-Degree-Programmen sowie deutsch- und englischsprachigen Lehrveranstaltungen – ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die internationale Karriere.

Vielfältiges Studienangebot für Gestalter:innen von morgen

Lebenslanges Lernen & Karrierechancen vorantreiben. Mit hochwertigen Weiterbildungsprogrammen, praxisnaher Forschung und einem globalen Netzwerk unterstützt das MCI Fach- und Führungskräfte dabei, ihre Karriere aktiv zu gestalten und Unternehmen innovativ weiterzuentwickeln. © Christian Kasper

Das MCI bietet über 30 Bachelor- und Masterprogramme sowie zwei Doktoratsstudien in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft und Technologie & Life Sciences.

Das Studienangebot richtet sich an Studierende, die ihre Zukunft aktiv gestalten möchten – mit praxisnaher Ausbildung, internationaler Ausrichtung und enger Verbindung zu Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft.

Für Berufstätige und Führungskräfte stehen flexible Weiterbildungsprogramme zur Verfügung: MBA-, MSc- und LL.M.-Lehrgänge, Executive Masterprogramme sowie Zertifikatskurse und Seminare vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und fördern persönliche Weiterentwicklung, Innovationskraft und unternehmerisches Denken.

Praxisnahe Ausbildung: Netzwerke, Projekte, Karriere

Am MCI verbinden Studierende Theorie und Praxis von Beginn an: Projektarbeiten mit Unternehmen, Start-up-Initiativen, Praktika und praxisorientierte Lehrveranstaltungen sind integraler Bestandteil des Studiums. Das Student & Career Center begleitet beim Berufseinstieg – mit Bewerbungstrainings, exklusiven Jobplattformen und Recruiting-Events, die bereits vor dem Abschluss zahlreiche Karrieremöglichkeiten eröffnen. Viele Absolvent:innen starten mit mehreren Jobangeboten oder gründen eigene Unternehmen.

Standort Innsbruck: Lebensqualität trifft Inspiration

Der MCI-Campus liegt mitten in der pulsierenden Studentenstadt Innsbruck, umgeben von den Alpen. Urbanes Flair, kulturelle Vielfalt und umfangreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten schaffen ein inspirierendes Umfeld für Studium und persönliche Entwicklung. Diese Kombination aus professioneller Infrastruktur, internationalem Netzwerk und alpiner Lebensqualität macht das MCI zu einem besonderen Studienort.

Hohe Qualität & internationale Anerkennung

Das MCI ist mehrfach international akkreditiert und genießt einen hervorragenden Ruf in Forschung, Lehre und Executive Education. Double Degrees, Joint Degrees und internationale Allianzen wie Erasmus+ gewährleisten akademische Mobilität und Abschlüsse mit globalem Mehrwert. Anspruchsvolle Lehrveranstaltungen, persönliche Betreuung und praxisorientierte Inhalte erfüllen die hohen Standards einer modernen internationalen Hochschule.