Kleintransporter, Reisebus und Lkw in NÖ kollidiert: Ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte

Drasenhofen – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Freitagfrüh in Drasenhofen (Niederösterreich) ereignet und ein Todesopfer gefordert. Laut Polizei kam es zu einem Zusammenstoß von mehreren Fahrzeugen auf der Umfahrung Drasenhofen der Nord/Weinviertel Autobahn (A5). Ein Reisebus, ein Kleintransporter und ein Lkw kollidierten im Gegenverkehrsbereich.

Der Kleintransporter soll auf der Fahrt in Richtung Tschechien mit dem Lkw kollidiert sein. Der Reisebus, der ebenfalls in Richtung Norden unterwegs war, prallte gegen die beiden Fahrzeuge. Für den Lenker des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Reisebus- und der Lkw-Lenker wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich insgesamt 24 Personen im Bus. Laut Polizei handelte es sich um 22 Passagiere, dem Lenker und einen Ersatz-Chauffeur.