Alles Clara unterstützt Familien anonym und kostenlos.

80% der Pflege und Betreuung wird von Familien geleistet – unbezahlt, ungesehen und hoch belastet. Alles Clara hilft mit digitaler Entlastungs- und Pflegeberatung.

Pflegende Angehörige übernehmen große Verantwortungen für Familienmitglieder, Freund:innen und Nachbar:innen. Was oft mit kleinen Unterstützungen wie einkaufen, vorkochen oder Arzttermine koordinieren beginnt, umfasst rasch Entscheidungen bis in die persönlichsten Bereiche der nahestehenden Person. So stoßen Angehörige regelmäßig an ihre Grenzen. Körperlich, emotional, zeitlich und finanziell.

Alles Clara hilft pflegenden Angehörigen bei ihren Fragen, Ängsten und Sorgen durch anonyme, kostenlose und persönliche Entlastungs- und Pflegepflegeberatung. Über die Alles Clara App werden sie mit geschulten Pflegekräften und Psycholog:innen verbunden. Diese bieten emotionale Unterstützung, individuelle Beratung und praktische Lösungen für die herausfordernde Situationen der Betreuung und Pflege. Anlassfälle sind vielfältig und gehen von Fragestellungen zu Pflegerischem, Finanziellem und den richtigen Anlaufstellen bis zu komplexen familiären Herausforderungen nach zB. Schlaganfällen oder Stürzen.

Die Berater:innen begleiten pflegende Angehörige digital und verweisen sie, wenn nötig, an passende weiterführende Angebote im Gesundheits- und Sozialsektor. In der datensicheren App lösen sie die meisten Anfragen schriftlich im Chat, bei Bedarf wird aber auch (video-)telefoniert. Sie kommen von Caritas, connexia, Diakonie, Hilfswerk, Rotem Kreuz, Samariterbund, Soziale Dienste Burgendland und Volkshilfe und verankern die österreichweite Beratung regional. Das Sozialministerium, das Land Niederösterreich, Land Vorarlberg, Land Burgenland, die FFG und die ERSTE Stiftung unterstützen zusammen mit einer Vielzahl an Arbeitgebern. Gemeinsam bilden u.a. sie die große gesellschaftliche Kooperation aus Pflege, öffentlicher Hand, Wissenschaft und Privatwirtschaft, die hinter der Initiative steht.

Alles Clara stärkt nicht nur betroffene Familien, sondern fördert auch die berufliche Entwicklung von Pflegekräften, baut Brücken zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten und entlastet das österreichische Gesundheitssystem.

Die Tiroler Tageszeitung und der Curo-Award ermöglichen TT-Leser:innen kostenlose Beratung über Alles Clara. Geben Sie dafür nach Download der App den Zugangscode „curo“ ein.