Mango-Gründer starb bei Wanderung: War es doch kein Unfall?

Nach dem Tod des Mango-Gründers Isak Andic vor zehn Monaten gerät nun dessen Sohn ins Visier der spanischen Polizei.

Zehn Monate nach dem Tod des Gründers der spanischen Modekette Mango bei einer Wanderung ermittelt die Polizei laut Medienberichten nun wegen vorsätzlicher Tötung. Als Hauptverdächtiger gelte demnach der Sohn, so die Nachrichtenagentur AFP am Freitag: Die Ermittler gingen nicht mehr von einem Unfall von Isak Andic aus und hätten seinen Sohn ins Visier genommen, hatte die spanische Zeitung El País am Donnerstag unter Berufung auf „mehrere gut informierte Quellen“ berichtet.

Andic war Mitte Dezember 2024 im Alter von 71 Jahren gestorben. In spanischen Medien war damals von einem tragischen Unfall während einer Wanderung im Familienkreis in der Montserrat-Gebirgskette in der Region Katalonien die Rede.

Der Zeuge hat sich widersprochen, Dinge im Unklaren gelassen und Vorgänge beschrieben, die nicht zusammenpassen. El Pais

El País berichtet nun, zum Zeitpunkt des tödlichen Sturzes habe sich nur sein Sohn in seiner Nähe aufgehalten. Dessen Aussage habe bei den Ermittlern Verdacht geweckt. „Der Zeuge hat sich widersprochen, Dinge im Unklaren gelassen und Vorgänge beschrieben, die nicht zusammenpassen“ mit den Ermittlungsergebnissen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Überdies habe Andics Partnerin, die Profi-Golferin Estefania Knuth, „das schlechte Verhältnis zwischen Vater und Sohn“ betont.

Mango-Gründer Isak Andic Isak Andic war in der türkischen Metropole Istanbul zur Welt gekommen. Als er 14 Jahre alt war, zog er mit seiner Familie nach Barcelona. Später gründete er dort das Unternehmen Mango, das sich zu einer der größten Bekleidungsketten Europas entwickelte und weltweit mittlerweile rund 2.800 Filialen betreibt. Mit einem Vermögen, das vom „Forbes“-Magazin auf 4,5 Milliarden Dollar (3,86 Milliarden Euro) geschätzt wurde, gehörte Andic zu den reichsten Menschen Spaniens.

Ermittler werten Handydaten aus