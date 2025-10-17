Mehrere Tausend Euro Schaden
Mountainbike eines 60-Jährigen vor Sporthalle in Innsbruck gestohlen
Innsbruck – Böse Überraschung für einen 60-Jähriger am Donnerstagabend: Er konnte sein zuvor abgestelltes Mountainbike nicht mehr auffinden. Ein bisher unbekannter Täter stahl sein abgesperrtes Rad vor einer Sporthalle im Innsbrucker Stadtteil Reichenau. Der Diebstahl soll sich laut Polizei zwischen 17.30 und 21.15 Uhr zugetragen haben.
Dem Radbesitzer entstand durch die Tat ein Schaden von ein paar Tausenden Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zum Diebstahl sind im Gange. (TT.com)