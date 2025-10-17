- Überblick
Award für „Bar des Jahres“
Diese Innsbrucker Bar wurde zur besten in ganz Österreich gekürt
Von Nicole Strozzi
Zum ersten Mal seit 19 Jahren ging der prestigeträchtige Preis für die „Bar des Jahres Österreichs“ nicht nach Wien, sondern nach Tirol.
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
