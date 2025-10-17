Sport, Essen, Routinen: Wie es gelingt, fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen
Im Sommer fällt es vielen von uns leichter, in Bewegung zu bleiben. Kann man diesen Schwung mit in die kälteren Monate nehmen? Worauf kommt es bei der Ernährung an? Und was, wenn sich doch mal wieder ungesunde Gewohnheiten einschleichen? Tipps dazu verrät Personal Trainer Hannes Mörtl im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie es gelingt, fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person
Hannes Mörtl ist Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Mentaltrainer. Der gebürtige Oberösterreicher kam vor etlichen Jahren durch seine Karriere als Handballprofi nach Tirol und betreibt in Innsbruck das Trainingsstudio „Körperbau“.
