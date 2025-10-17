Sport, Essen, Routinen: Wie es gelingt, fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen

Im Sommer fällt es vielen von uns leichter, in Bewegung zu bleiben. Kann man diesen Schwung mit in die kälteren Monate nehmen? Worauf kommt es bei der Ernährung an? Und was, wenn sich doch mal wieder ungesunde Gewohnheiten einschleichen? Tipps dazu verrät Personal Trainer Hannes Mörtl im „Gut zu wissen“-Podcast.