Tote Greifvögel bei Inn-Brücke gefunden: Polizei in Bayern ermittelt

Die Polizei ermittelt nach dem Fund vier toter Greifvögel in Neuhaus am Inn wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Neuhaus am Inn – Mitarbeiter einer bayerischen Gemeinde an der Grenze zu Österreich haben an einer Brücke über den Inn vier tote Greifvögel entdeckt. Warum die Tiere gestorben sind, sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werde nun entschieden, wo die Kadaver weiter untersucht werden. Die Polizei ermittle nach dem Fund in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Fall toter Greifvögel im Sommer

Zuletzt hatte in Niederbayern ein größerer Fund toter Greifvögel in Simbach bei Landau Aufmerksamkeit erregt. Dort wurden im Sommer 17 tote Greifvögel in einem Waldstück gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit Carbofuran vergiftet wurden – einem Pflanzenschutzmittel, das in der EU schon seit vielen Jahren nicht mehr eingesetzt werden darf. Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn steht unter Verdacht, entsprechende Giftköder ausgelegt zu haben.

Gefährdete Tierarten