Postings und Spendenauflistung

Differenzen beim Vinzibus: Reini Happ vom Verein ausgeschlossen

Neben ihrem eigenen Benefizverein engagierten sich Reini Happ und Sabine Walder bis Frühjahr diesen Jahres auch beim Verein Vinzibus. Von dort wurden sie Ende April ausgeschlossen.
© Happ
Von Renate Perktold

Neben seinem eigenen Benefizverein war Reini Happ rund 13 Jahre lang auch beim Vinzibus als Vereinsmitglied aktiv, Sabine Walder immerhin fünf Jahre. Beide wurden vor einigen Monaten wegen angeblich „vereinsschädigendem Verhalten“ ausgeschlossen.

