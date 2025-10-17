Neuer Erlebnisweg "Weg der Sinne" in Virgen wird feierlich eröffnet

Am 24. Oktober wird in Virgen ein Naturerlebnis offiziell seiner Bestimmung übergeben: Der neue "Weg der Sinne" im Nationalpark Hohe Tauern lädt künftig Besucher*innen dazu ein, die Osttiroler Bergwelt mit allen Sinnen zu erleben und die Schönheit der Umgebung intensiver wahrzunehmen.

Virgen – Viel Holz, ein Labyrinth, Schmetterlinge und Geschicklichkeitsspiele warten in Virgen auf große und kleine Besucher. Der neue Weg der Sinne wird am 24. Oktober feierlich eröffnet. Der Lehr- und Erlebnispfad ist ein Gemeinschaftsprojekt des Tourismusverbandes Osttirol und der Gemeinde Virgen und soll Einheimischen wie Gästen die Möglichkeit bieten, die Natur bewusster wahrzunehmen. Die offizielle Eröffnung findet um 14 Uhr am Dorfplatz in Virgen statt.

© TVB Osttirol