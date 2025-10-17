„Aus ganzem Herzen ‚Ja‘ gesagt“: Josef Grünwidl wird neuer Erzbischof von Wien

Am Freitagmittag hat der Vatikan in seinem Amtsblatt die Ernennung des gebürtigen Niederösterreichers zum Erzbischof öffentlich gemacht – damit ist sie gültig. Die Erzdiözese Wien gibt um 13 Uhr eine Pressekonferenz.

Jetzt ist es endgültig offiziell: Josef Grünwidl tritt die Nachfolge von Christoph Schönborn an und wird neuer Erzbischof von Wien. Das hat der Vatikan in seinem Amtsblatt „Bollettino“ am Freitagmittag öffentlich gemacht. Somit ist seine Ernennung gültig. Im Jänner findet die Bischofsweihe statt, erst dann kann Grünwidl sein neues Amt antreten.

„Dass die Ernennung eines neuen Bischofs so lange gedauert hat, hat auch ein bisschen mit mir zu tun. Ich habe nach einigem Zögern jetzt aus ganzem Herzen ‚Ja‘ zu dieser Aufgabe gesagt“, wird Grünwidl in einer Aussendung unter anderem zitiert.