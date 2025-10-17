Die CBR650R hebt den Puls, ohne den Führerschein zu riskieren

Die CBR650R ist kein Bike, das sich groß erklären muss. Sie ist einfach da – kraftvoll, sportlich, elegant. Seit ihrem Debüt hat sie gezeigt, wie viel Supersport in der Mittelklasse stecken kann, ohne die Alltagstauglichkeit zu opfern. 2026 setzt Honda auf Feinschliff statt Feuerwerk: Ein frischer Look, moderne E-Clutch-Technik und das vertraute Vierzylinderherz machen sie weiterhin zu einem der spannendsten Allround-Sportler auf dem Markt.