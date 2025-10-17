35-Jähriger festgenommen
Serie von Einbrüchen in Innsbruck geklärt: Verdächtiger in Untersuchungshaft
Innsbruck – Eine Serie von Geschäfts- und Lokaleinbrüchen im Innsbrucker Stadtgebiet dürfte geklärt sein. Wie die Polizei berichtet, wurde nach umfangreichen Ermittlungen ein Tatverdächtiger ausgeforscht. Der Mann – es handelt sich um einen 35-jährigen Österreicher – soll sich zwischen 15. September und 14. Oktober in der Landeshauptstadt mehrmals auf Beutezug begeben haben.
Er wurde festgenommen, verweigerte bisher aber die Aussage. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Wie hoch der durch die Einbrüche entstandene Schaden ist, steht nicht fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch im Gange. (TT.com)