Serie von Einbrüchen in Innsbruck geklärt: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Innsbruck – Eine Serie von Geschäfts- und Lokaleinbrüchen im Innsbrucker Stadtgebiet dürfte geklärt sein. Wie die Polizei berichtet, wurde nach umfangreichen Ermittlungen ein Tatverdächtiger ausgeforscht. Der Mann – es handelt sich um einen 35-jährigen Österreicher – soll sich zwischen 15. September und 14. Oktober in der Landeshauptstadt mehrmals auf Beutezug begeben haben.