Hochnebel zieht ab
War’s das mit dem Bilderbuch-Wetter? Das kommt am Wochenende auf Tirol zu
Ernestine Hetzenauer hat am Berglsteinersee in Kramsach das herbstliche Spektakel der Wälder eingefangen. Alois Unterwelz hielt dagegen am Krahberg in Zams die Reifspitzen als Vorboten des Winters fest.
© Leserfotos: Ernestine Hetzenauer, Alois Unterwelz
Die strahlend sonnigen Herbsttage, die Tirol in den vergangenen Wochen begleitet haben, sind vorerst gezählt. Dafür verabschiedet sich auch der Hochnebel fürs Erste.
Innsbruck – Es waren Tage, von denen jeder einzelne ein Kalendermotiv abgegeben hätte: Tirol erlebte in den vergangenen eineinhalb Wochen einen goldenen Herbst wie aus dem Bilderbuch. Selbst in den klassischen Hochnebeltälern hatte die Sonne üblicherweise genügend Kraft, um sich im Tagesverlauf durchzukämpfen und das Herbstlaub zum Leuchten zu bringen.
Unsere TT-LeserInnen fanden bisher sichtlich Freude am milden Herbst und schickten fleißig Fotos aus ganz Tirol ein.
Thomas Larese hat die Herbstsonne bei einer Radtour am Großen Ahornboden genossen.
© Leserfoto: Thomas Larese