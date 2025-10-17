War’s das mit dem Bilderbuch-Wetter? Das kommt am Wochenende auf Tirol zu

Die strahlend sonnigen Herbsttage, die Tirol in den vergangenen Wochen begleitet haben, sind vorerst gezählt. Dafür verabschiedet sich auch der Hochnebel fürs Erste.

Innsbruck – Es waren Tage, von denen jeder einzelne ein Kalendermotiv abgegeben hätte: Tirol erlebte in den vergangenen eineinhalb Wochen einen goldenen Herbst wie aus dem Bilderbuch. Selbst in den klassischen Hochnebeltälern hatte die Sonne üblicherweise genügend Kraft, um sich im Tagesverlauf durchzukämpfen und das Herbstlaub zum Leuchten zu bringen.