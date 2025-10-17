Pflege grenzenlos – eine Erfolgsgeschichte

Vor zwei Jahren trafen 24 Pflegefachkräfte aus Kolumbien eine Entscheidung, die ihr Leben verändern sollte – und das Pflegesystem in Tirol gleich mit.

Sie vertrauten auf das Programm von Talent & Care, einer Tochter der Humanocare Group, lernten Deutsch, verließen ihre Heimat und fanden bei den Tirol Kliniken und im BKH Schwaz nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch ein neues Zuhause. Heute dürfen sie stolz auf das blicken, was sie erreicht haben: Mit der feierlichen Übergabe ihrer Nostrifikationsurkunden von der FHG Tirol sind sie nun offiziell als diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen (DGKP) in Österreich anerkannt.

Was sie mitbringen? Mut, hohe Fachkompetenz, Empathie und eine beeindruckende Motivation. Was sie hier gefunden haben? Kolleg:innen, die sie mit Herzlichkeit aufgenommen haben – und ein Arbeitsumfeld, das durch kulturelle Vielfalt und gegenseitige Wertschätzung spürbar gewinnt.

Dass der Einstieg geglückt ist, liegt auch an einem strukturierten Onboarding-Prozess – und an einem zentralen Faktor: Sprache. Weil Kommunikation nicht nur im Pflegeberuf entscheidend ist, setzt Talent & Care bereits im Herkunftsland an: Mit der eigenen Sprachschule in Kolumbien – der größten deutschen Sprachschule des Landes – sorgt die Agentur dafür, dass Pflegekräfte schon vor ihrer Ausreise optimal auf Österreichs Kultur vorbereitet sind und dort Deutsch bis zum Niveau B2 erlernen. In weiterer Folge wird die Sprachkompetenz in enger Kooperation mit den Arbeitgebern und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Österreich weiter vertieft. Neben dem medizinischen Fachvokabular spielte auch das Erlernen des „Tirolerischen“ eine wichtige Rolle für die gelungene Integration.

Talent & Care begleitet seit Jahren erfolgreich Pflegekräfte aus Südamerika und Asien auf ihrem Weg nach Österreich. Mehr als 500 Fachkräfte wurden bereits vermittelt – und der Bedarf steigt. Denn die demografische Entwicklung kennt keine Grenzen: In ganz Europa fehlen Pflegepersonen, der Wettbewerb um qualifiziertes Personal wird immer herausfordernder.

Mit dem offiziellen Abschluss dieses Projekts wurde nun das erfolgreiche Pilotprojekt zum Recruiting von internationalen Fachkräften der Tirol-Kliniken in den Regelbetrieb überführt – ein starkes Signal für die Zukunft der internationalen Pflege in Tirol. Die inspirierenden Reden der Absolvent:innen zeigten, wie viel Engagement, Wissen und Herzblut sie mitbringen – und wie sehr sie bereit sind, sich für das österreichische Gesundheitssystem einzusetzen.