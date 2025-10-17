Zehntausende Euro Schaden: Zwei Tiroler gingen Internetbetrügern auf den Leim

Ried im Zillertal, Fulpmes – Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz und ein 35-Jähriger aus dem Stubaital sind kürzlich Opfer von Internetbetrügern geworden. Der entstandene Schaden geht in den fünfstelligen Eurobereich.

Der 65-Jährige überwies zwischen dem 8. September und dem 10. Oktober mehrmals Geld an verschiedene Bankkonten im Ausland, nachdem ihn eine angebliche Anlageplattform im Internet von vermeintlich gewinnbringenden Investitionen überzeugt hatte. Der Mann überwies Zehntausende Euro, bis er schließlich Anzeige erstattete. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.