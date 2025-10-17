BMW hat den iX aufgefrischt: Bayerns großer Stromer leistet Großes

BMW hatte bei Präsentation des iX einst aufgezeigt, wie man ein Elektrofahrzeug der Luxusklasse mit Fahrdynamik kombiniert. Nach vier Jahren wurde der Stromer nun überarbeitet. Dies macht sich in deutlich erhöhter Reichweite bemerkbar.

Als BMW 2021 den iX als neue Speerspitze im Elektrosegment präsentiert hatte, blieb so manchem der Mund offen. So viel Futurismus hatte man den Münchnern nicht zugetraut. Im Design mit der mächtigen Niere, drei Metern Radstand und den weitläufigen Flächen so ganz anders, als ein X5. Im Innenraum eine völlig neue Art der Gestaltung mit gebogenem Bildschirm und luftigem Raumgefühl.

Ein Innenraum als Designerstück. Die allgemeine Qualität der Materialien ist sichtbar, fühlbar und für feine Nasen sogar riechbar. © Reinhard Fellner

Eigentlich darf der iX als Wegbereiter der gerade vorgestellten „Neuen Klasse“ gelten. Auch technisch zog BMW alle Register. So basiert der iX auf einer eigenen Elektroplattform und trägt eine Karosserie, die aufwendig unter Einsatz von Aluminium und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff konstruiert wurde. Sinn der (für BMW teuren) Übung: Der iX ist teils um gut 200 Kilo leichter, als Konkurrenten.

MIt iX leitete BMW die Moderne ein. Alles wirkt clean und cool. Trotzdem blieb der praktische iDrive-Bedienregler. © Reinhard Fellner

Nach vier Jahren haben die Münchner den iX nun aufgefrischt. Neben einer in seiner Dramatik etwas entschärften Optik und Verbesserungen im Multimediabereich brachte dies vor allem beträchtliche Weiterentwicklungen im Bereich der Elektromotoren und der Akkus mit sich.

Die große Niere an der Front ist nun weicher gezeichnet und auf Wunsch beleuchtet. © Reinhard Fellner

Am Beispiel des getesteten iX60, der nun an die Stelle des einstigen 50 tritt, bedeutet dies: 258 (E-)PS an der Vorderachse und ein 313-PS-Motor an der Hinterachse. Macht laut BMW eine plus an 21 PS und eine Systemleistung von 544 PS. Dazu bietet der 60 nun ein Drehmoment aus dem Lkw-Bereich: 765 Newtonmeter stehen ab dem Stand bereit. Der Akku mit neuer Technologie wuchs um 3,9 auf 109 kWh Kapazität. Alles fast schon sagenhafte Werte, für die BMW eine WLTP-Reichweite von 701 Kilometern verspricht. In der Erfahrung des Testers, dass Normwerte mit der Realität meist recht wenig zu tun haben, darf jedoch Entwarnung gegeben werden.

Im Schnitt kamen wir mit dem Allradler im TT-Praxistest bei standesgemäßer Fortbewegung auf durchschnittlich 550 Kilometer Reichweite. Nach längerer und gemächlicher Fahrt in der Stadt und deren Umland zeigte das System sogar volle 664 Kilometer Reichweite bei 100 Prozent Akkuladung an.

Top! Mehr Realreichweite bietet derzeit kaum ein Produkt. Erfreulich: Nachgeladen wird beim 60 und dem potenteren M70 mit 195 kW richtig flott. Auf 80 Prozent Reichweite dauert es gerade 35 Minuten. Auch beim deutlich aufgewerteten 45 (nun 175 kW-Ladung) wurde übrigens ähnliche Fortschritte erzielt.

Reisen erster Klasse auch in der zweiten Sitzreihe mit separater Klimaregelung. © Reinhard Fellner

Er fühlt sich zwar nicht ganz so behände, wie sein Verbrenner-Bruder X5 an, doch wesentlich fahraktiver, als Elektrokonkurrenten im High-End-SUV-Segment. Der Grund wurde teils schon erörtert: Der iX spart entscheidende Kilos ein und steht auf einem Fahrwerk (Fünflenkerachse hinten, vorne Doppelquerlenker) der Spitzenklasse. Da kann man es auch flotter angehen lassen, oder eben luftgefedert und ohne jegliches Umgebungs- und Antriebsgeräusch durch die Umgebung gleiten. Zusammen mit dem Innenraum und dessen Fauteuils ein Fahrkomfort, der derzeit kaum überboten wird.

Den iX ziert ein Heckabaschluss mit Charakter. © Reinhard Fellner