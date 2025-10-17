Gleichgewicht verloren: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall im Bezirk Reutte verletzt

Reutte – Ein 53-Jähriger ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall im Bereich einer Bergstation im Bezirk Reutte unbestimmten Grades verletzt worden. Der Niederländer war als Mitarbeiter an einer Seilrutsche tätig, verlor plötzlich das Gleichgewicht und fiel nach vorn über ein Sicherheitsnetz.