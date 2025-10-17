Fünf Meter abgestürzt
Gleichgewicht verloren: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall im Bezirk Reutte verletzt
Reutte – Ein 53-Jähriger ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall im Bereich einer Bergstation im Bezirk Reutte unbestimmten Grades verletzt worden. Der Niederländer war als Mitarbeiter an einer Seilrutsche tätig, verlor plötzlich das Gleichgewicht und fiel nach vorn über ein Sicherheitsnetz.
Der Mann stürzte etwa fünf Meter über einen Hang hinab und blieb dort verletzt liegen. „Der 35-Jährige war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht“, berichtet die Polizei. (TT.com)