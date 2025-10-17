Die Konkurrenz schläft nicht: So schiach sind Tirols Zimmerpflanzen bisher

Bis Anfang November suchen wir die traurigsten, schrägsten und bemitleidenswertesten Gewächse in euren Wohnzimmern. Rund 200 Tirolerinnen und Tiroler haben bereits mitgemacht und ihre botanischen Sorgenkinder in unserer Bildergalerie hochgeladen.

Es ist schon fast erstaunlich, wie viel Hoffnung die Tirolerinnen und Tiroler oft noch in ihre Naturgewächse stecken und ihre hässlichen und traurigen Zimmerpflanzen im Alltag einfach co-existieren lassen. Ihren grünen Daumen scheinen sie jedenfalls noch nicht aufgegeben zu haben.

Es scheint fast so, als hätten alle auf ein Gewinnspiel dieser Art gewartet. HIER könnt ihr eure Bilder noch bis 3. November hochladen. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine der Gärtnerei Seidemann im Wert von je 200 Euro.

Ob eure Zimmerpflanze mithalten kann? Am besten, ihr macht euch selbst ein Bild davon – wir haben für euch eine kurze Vorschau der ersten Woche des Gewinnspiels zusammengestellt.

Dieser Kaktus hat bereits ein stolzes Alter erreicht. © Hannelore Nigg

Bei diesem Geschöpf handle es sich angeblich um einen Kaktus. Das behauptet zumindest unsere TT-Leserin Hannelore Nigg. Von Grüngewächs kann hier wirklich nicht mehr die Rede sein. Aber der gute Herr Stachelig hat bereits stolze 70 Jahre auf seinem Buckel – und die sieht man ihm auch definitiv an. Wohnen tut der gute Herr mit seiner Besitzerin inzwischen im Altenwohnheim Reichenau. Möge er dort noch strahlende (vielleicht sogar weitere 70?) Jahre leben.

In Uderns wird bei der Pflanzenerhaltung getrickst. © Maria Steiner

„Diese tote Zimmerpflanze gieße ich immer noch wochenlang mit, damit die anderen Pflanzen denken, es sei alles in Ordnung.“ So beschreibt Maria Steiner ganz ungeniert den Zustand dieses Gewächses, von dem wir nur erahnen können, dass es sich eventuell um einen Bonsai handelt. Zumindest deutet das Grundgerüst darauf hin. Fast schon erstaunlich, wie sehr dieses Geschöpf kämpft, um die übrigen Blätter zu halten. Wir sind jedenfalls gespannt, wie lange sich die anderen Pflanzen in Uderns noch austricksen lassen und drücken die Daumen, dass Frau Steiner bis 3. November nicht noch mehr Material für die Bildgalerie hätte.

Diese „hässliche Pflanze“ dekoriert momentan ein Zuhause in Langkampfen. © Verena Ostermann

Mit der Bildunterschrift „Hässliche Pflanze“ hat es sich Verena Ostermann in Langkampfen leicht gemacht. Leider stoßen wir hier an die Grenzen unseres botanischen Know-Hows und können dieses Geschöpf nicht eindeutig identifizieren. Auf den ersten Blick erkennt man sogar einen Vogel, der ganz traurig im Topf sitzt und seine Federn hängen lässt. Ein Stück Hoffnung erhält sich aber beim Anblick dieses Gewächses. Vielleicht kommen mit ein bisschen Pflege und Fürsorge doch noch grünere Zeiten?

Ob Meeresluft dieses winzige Geschöpf noch retten kann? © Christine Mayrhofer

„Sehnsucht nach Meer“ betitelt Christine Mayrhofer aus Innsbruck ihren Fotoupload. Diese Beschreibung wagen wir anzuzweifeln. Ob dieses junge Ding überhaupt schon weiß, was am Meer zu erwarten wäre? Aber wir stimmen unserer TT-Leserin überein: Urlaub am Meer, um eine frische Brise Meeresluft einzuatmen, schadet niemandem – schon gar nicht botanischen Geschöpfen. Also liebe Christine, am besten ab in den Süden mit dieser kleinen Zimmerpflanze, vielleicht wird noch was aus ihr.

Mitmachen und Gutschein gewinnen

Eure Zimmerpflanze war in der kurzen Vorschau nicht dabei? Keine Sorge, das heißt nicht, dass eure Gewächse nicht schiach genug sind. Nur, dass ihr es uns definitiv nicht leicht gemacht habt. Das Gewinnspiel läuft noch bis 3. November. Wir sind gespannt, welche unvollkommenen Geschöpfe ihr noch aus den Ärmeln zaubert.