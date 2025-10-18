Pakistan greift Afghanistan an: Zehn Tote

Mit Luftangriffen auf Ziele in Afghanistan hat Pakistan die Waffenruhe mit dem Nachbarland nach zwei Tagen beendet. Mindestens zehn Menschen seien bei den Angriffen am späten Freitagabend getötet worden, teilten afghanische Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP mit, darunter zwei Kinder. In pakistanischen Sicherheitskreisen war von "präzisen Luftschlägen" gegen eine Taliban-Gruppe die Rede, der die Beteiligung an einem Anschlag in Pakistan vorgeworfen wird.

Nach Angaben eines afghanischen Krankenhausvertreters wurden bei den Angriffen neben den Getöteten zwölf weitere Zivilisten verwundet. Der afghanische Cricket-Verband teilte AFP mit, bei den Angriffen seien drei Cricket-Spieler getötet worden, die sich für ein Turnier in der Region aufgehalten hätten. Zuvor hatte der Verband von acht getöteten Spielern gesprochen.

Ein hochrangiger afghanischer Taliban-Vertreter sagte AFP, Pakistan habe "die Waffenruhe gebrochen und drei Orte in der Provinz Paktika bombardiert". Er kündigte "Vergeltung" an.

Die nach pakistanischen Angaben bei der Attacke ins Visier genommene Hafis-Gul-Badahur-Gruppe ist mit den pakistanischen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) verbunden. Der Regierung in Islamabad zufolge war die Gruppe an einem Selbstmordattentat in der nordpakistanischen Grenzregion Nordwasiristan beteiligt, bei der sieben pakistanische Sicherheitskräfte getötet wurden.

Mit dem Angriff beendete Pakistan eine am Mittwochabend begonnene Feuerpause. Diese hatte tagelange militärische Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten mit Dutzenden Toten beendet.

Pakistan hatte am Mittwoch erklärt, die Waffenruhe solle nach 48 Stunden auslaufen. Die afghanische Taliban-Regierung erklärte dagegen, die Waffenruhe bleibe in Kraft, bis Pakistan sie verletze.