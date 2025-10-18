Berufsorientierung: 560 Schüler bei „Tag der offenen Betriebetür“ in Ellmau und Going

Zum fünften Mal öffneten Unternehmen in Ellmau ihre Türen für Jugendliche – erstmals mit Beteiligung der Nachbargemeinde Going. Über 560 Schülerinnen und Schüler aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel nutzten die Gelegenheit, um in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern.

Ellmau, Going a. WK. – Bereits zum fünften Mal fand heute der Tag der offenen Betriebetür in Ellmau statt – heuer erstmals gemeinsam mit der Nachbargemeinde Going. Das Gemeinschaftsprojekt der Kaiserwirtschaft Ellmau, der Gemeinden Ellmau und Going sowie des TVB Wilder Kaiser zeigte eindrucksvoll, wie engagiert die Region junge Menschen bei der Berufsorientierung unterstützt.

Mehr als 560 SchülerInnen aus Mittelschulen, dem Polytechnischen Lehrgang sowie auch von höheren Schulen der Bezirke Kufstein und Kitzbühel nutzten die Gelegenheit, um im Laufe des Tages drei Betriebe ihrer Wahl zu besuchen und dort hautnah in unterschiedliche Berufsbereiche hineinzuschnuppern.

Von Hotellerie bis Friseurhandwerk

Von Hotellerie und Gastronomie über Handwerk, Technik und Bau bis zu Beauty, Kosmetik und Friseurhandwerk präsentierte sich eine beeindruckende Bandbreite an Berufsfeldern. Zahlreiche Betriebe öffneten ihre Türen, führten durch Werkstätten, Küchen und Studios und zeigten, wie spannend und vielfältig die beruflichen Möglichkeiten direkt vor der Haustür sind.

Die Organisation dieser großangelegten Aktion verlangte eine wahre Meisterleistung in der Disposition– schließlich mussten hunderte SchülerInnen zeitlich abgestimmt auf zahlreiche Betriebe verteilt werden. Dank der engagierten Zusammenarbeit zwischen Schulen, Betrieben und Gemeinden verlief alles reibungslos.

Lob für Unternehmen

Ein besonderes Lob galt bei einer Präsentation den teilnehmenden Unternehmen, die sich mit großer Begeisterung präsentierten und den Jugendlichen mit praxisnahen Einblicken und persönlichem Engagement Lust auf eine berufliche Zukunft in der Region machten.

Gert Oberhauser, Gründungsmitglied der Veranstaltung und Gemeindevorstand in Ellmau, bringt es auf den Punkt: „Die Betriebe können nun nicht nur ihre Berufe, sondern auch sich selbst – das Herz ihres Betriebes – zeigen. Die Schüler spüren diese Leidenschaft, und genau das macht den Tag der offenen Betriebetür so besonders.“