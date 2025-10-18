Lenker verletzt

Auto durchbrach bei Unfall in Innsbruck Zaun und landete auf Schutzinsel

Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz.
© TT/Daniel Liebl

Der 84-jährige Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561