Ellbogenbruch: Tiroler ÖSV-Adler bei Sturz in Klingenthal schwer verletzt

Der Continental Cup in Klingenthal wurde am Freitag vom schweren Sturz von Raffael Zimmermann überschattet. Der Tiroler landete bei 138 Metern vornüber im Auslauf der Vogtland Arena.

Wie der ÖSV mitteilte, zog sich der 22-Jährige einen Ellbogenbruch zu. Weitere Verletzungen konnten nach eingehenden Untersuchungen im Krankenhaus ausgeschlossen werden.