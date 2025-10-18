Verband verkündet Diagnose
Ellbogenbruch: Tiroler ÖSV-Adler bei Sturz in Klingenthal schwer verletzt
Raffael Zimmermann brach sich den rechten Ellbogen.
© Ski Austria/ GEPA pictures
Der Continental Cup in Klingenthal wurde am Freitag vom schweren Sturz von Raffael Zimmermann überschattet. Der Tiroler landete bei 138 Metern vornüber im Auslauf der Vogtland Arena.
Wie der ÖSV mitteilte, zog sich der 22-Jährige einen Ellbogenbruch zu. Weitere Verletzungen konnten nach eingehenden Untersuchungen im Krankenhaus ausgeschlossen werden.
Der Tiroler ÖSV-Adler trat umgehend die Heimreise nach Innsbruck an, wo er sich einer Operation unterziehen muss. (TT.com)