Fußgänger auf Schutzweg in Rum von Auto erfasst und verletzt

Der 24-Jährige blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete Erste Hilfe.

Rum – Auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Rum kam es am späten Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fußgänger wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt.

Der Unfall ereignete sich im Bereich eines Ampel-geregelten Schutzweges im Kreuzungsbereich Bundesstraße/Gartenweg. Der Somalier wollte die Straße überqueren und kollidierte mit dem Auto eines 34-jährigen Österreichers.