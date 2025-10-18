Fußgänger auf Schutzweg in Rum von Auto erfasst und verletzt
Der 24-Jährige blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete Erste Hilfe.
Rum – Auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Rum kam es am späten Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fußgänger wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt.
Der Unfall ereignete sich im Bereich eines Ampel-geregelten Schutzweges im Kreuzungsbereich Bundesstraße/Gartenweg. Der Somalier wollte die Straße überqueren und kollidierte mit dem Auto eines 34-jährigen Österreichers.
Der Fußgänger blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)